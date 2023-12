Fisco: Congedo (Fd'I), riduzione aliquote Irpef pietra miliare riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo viva soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei Ministri di quattro importanti decreti legislativi attuativi della delega fiscale. In commissione Finanze abbiamo lavorato alacremente e abbiamo contribuito nell'aver dato forma a una riforma attesa da 50 anni". Lo ha afferma in una nota Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera, secondo cui "tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e nel 2024 potremo ultimare e completare la legge delega che rivoluzionerà interamente il rapporto tra contribuenti e fisco. La riduzione delle aliquote Irpef costituisce la pietra miliare della riforma fiscale: gli italiani potranno finalmente godere di un fisco più leggero e più semplice, esattamente quello che i cittadini si aspettavano dal governo guidato da Giorgia Meloni che dimostra, ancora una volta, di mantenere gli impegni presi con gli elettori. Un ringraziamento doveroso al Viceministro Maurizio Leo per l'impegno profuso nella realizzazione di una riforma storica che porta la sua firma", conclude. (Com)