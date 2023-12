Brasile: a novembre produzione record di petrolio e gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio e gas naturale del Brasile ha stabilito un nuovo record nel mese di novembre, quando sono stati prodotti 4,698 milioni di barili al giorno, superando il record precedente, fissato a settembre. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale del petrolio, del gas naturale e dei biocombustibili (Anp). Sono stati estratti 3,678 milioni di barili di petrolio ogni giorno, un aumento del 3,8 per cento su mese e del 18,8 per cento su anno. La produzione di gas naturale invece è aumentata del 6,3 per cento su mese e del 15,5 per cento su anno, per un totale di 162,12 milioni di metri cubici al giorno. L'estrazione di petrolio e gas nei giacimenti del pre-sale, quelli in acque profonde, ha rappresentato il 76,3 per cento della produzione brasiliana a novembre, il che significa un aumento del 4,2 per cento su mese e del 20,9 per cento su anno. (Brs)