Uganda: ucciso leader delle Adf ritenuto responsabile di due attacchi contro civili

- L'esercito dell'Uganda ha ucciso il comandante delle Forze democratiche alleate (Adf) Musa Kamusi, ritenuto responsabile di due attacchi compiuti a dicembre nell'Uganda occidentale nei quali sono morte 13 persone. Lo ha detto ai media il viceportavoce delle Forze di difesa ugandesi (Updf), colonnello Deo Akiiki, spiegando che il miliziano è ritenuto il leader degli attacchi compiuti il 18 e 26 dicembre ed è stato ucciso nel quadro di un intervento nel parco nazionale di Kibale. Per portare avanti le operazioni di ricerca degli altri responsabili l'esercito sta arruolando personale. I ribelli delle Adf sono ritenuti respondabili di numerosi attacchi in Uganda e sono attivi anche nella vicina Repubblica democratica del Congo, dove sono accusati di aver massacrato migliaia di civili negli ultimi anni. A loro è attribuito anche l'omicidio di due turisti in luna di miele, un uomo britannico e una donna sudafricana, e della loro guida durante un safari nel Parco nazionale Queen Elizabeth, nell'ovest ugandese. (Res)