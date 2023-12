Superbonus: Siracusano, grande risultato, tutelati i più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto ad hoc sul Superbonus il governo tutela i redditi più bassi e le fasce più deboli, non abbandona i cittadini e le imprese che si sono fidati dello Stato, dà una prospettiva, con un bonus al 70 per cento, anche per coloro che proseguiranno i lavori nel 2024". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il parlamento e deputata di Forza Italia, che parla di "un risultato estremamente positivo, fortemente voluto da Forza Italia e dal nostro segretario Antonio Tajani, un provvedimento che dà certezze, prospettiva, e che mette ordine - dopo i danni causati dal Movimento 5 Stelle - nel settore edilizio".(Com)