Roma: accordo Ama-sindacati per rafforzamento attività nei 2 siti di via Romagnoli e Ponte Malnome

- Potenziamento e rafforzamento del servizio nei due siti Ama di via Romagnoli e di Ponte Malnome che lavoreranno a ciclo continuo con la continuità del servizio garantita dal reimpiego di circa 50 operatori della ditta privata E. Giovi (che lavoravano presso il Tmb di Malagrotta), che affiancheranno i dipendenti aziendali in forza alle due strutture. È questo l'elemento portante del verbale d'accordo sottoscritto oggi dai rappresentanti di Ama e delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Lo comunicano in una nota congiunta Ama spa e le organizzazioni sindacali. (segue) (Com)