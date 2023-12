Roma: accordo Ama-sindacati per rafforzamento attività nei 2 siti di via Romagnoli e Ponte Malnome (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ama, Daniele Pace, afferma: "desidero ringraziare le organizzazioni sindacali per il senso di responsabilità mostrato in un frangente di estrema urgenza come l'attuale. La soluzione trovata nell'accordo permetterà di dare una risposta tempestiva in termini di continuità del servizio ai cittadini e a Roma Capitale. Di particolare importanza, poi, l'intervento sociale dell'azienda, con il reimpiego di circa 50 lavoratori della ditta E. Giovi nelle mansioni professionali previste nei due siti aziendali". Per le organizzazioni sindacali, "è importante che da una criticità sia sorta - tramite un confronto serio e serrato -, un'opportunità per decine di persone di E. Giovi, che attraversavano un momento di difficoltà. Abbiamo fatto il possibile, con spirito costruttivo e con celerità, per garantire lavoratori e cittadinanza in un frangente davvero complesso". (Com)