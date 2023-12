Nigeria: esplode oleodotto nel Rivers per tentato furto carburante, almeno 20 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione di un oleodotto nello Stato di Rivers, nel sud della Nigeria, ha ucciso 20 persone. Lo riferiscono i media locali, precisando che i tubi dell'oleodotto della compagnia petrolifera sono stati perforati da giovani che volevano rubare il petrolio, provocando una violenta esplosione. Oltre alle persone decedute, diverse altre sono rimaste ferite nell'esplosione. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per accertare le cause e la dinamica dell'accaduto, mentre i soccorsi hanno trasportato in ospedale le persone coinvolte bisognose di cure. Secondo fonti governative, in Nigeria nel 2023 sono stati causati danni per oltre 3 miliardi di dollari con i furti di petrolio e gli attacchi agli oleodotti, un fenomeno in aumento. (Res)