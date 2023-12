Libano: premier Mikati discute con ministri Esteri di Regno Unito e Francia, focus su Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Cameron ha stimato che “l'escalation del conflitto da Gaza al Libano o al Mar Rosso o in tutta la regione aumenterebbe il livello di rischio e di insicurezza nel mondo”. "Sono grato al primo ministro libanese per aver discusso con me queste questioni cruciali oggi e per gli sforzi del Libano per prevenire una simile escalation". Nel colloquio telefonico con la francese Colonna, inoltre, Mikati ha ugualmente espresso la sua preoccupazione "di fronte all'escalation dell'aggressione israeliana contro il sud e agli attacchi su larga scala contro i civili", stimando che "il proseguimento di questi attacchi porterebbe il Libano ad entrare in uno scontro globale che potrebbe colpire tutti i paesi della regione. Ha chiesto di “fare pressione su Israele affinché metta fine alle sue continue violazioni”. (Lib)