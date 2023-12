Argentina: sindacato dei lavoratori Cgt dichiara sciopero generale il 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione generale del lavoro (Cgt) argentina ha dichiarato uno sciopero generale nazionale il prossimo 24 gennaio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Telam". Lo sciopero inizierà alle ore 11 del mattino e dovrebbe portare ad una massiccia mobilitazione davanti al parlamento contro il Decreto di necessità e urgenza (Dnu) per la deregulation dell'economia, firmato la scorsa settimana dal neo eletto presidente Javier Milei. Il segretario generale dell'Associazione bancaria e membro della Cgt Sergio Palazzo ha affermato che il decreto "ha conseguenze dannose" per il Paese e che consentirà al governo di "adottare misure che mettono a rischio la situazione di molti lavoratori". La misura entrerà in vigore a partire da domani, 29 dicembre.(Brs)