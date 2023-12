Difesa: l'alleanza tra Leonardo e Knds mette sotto pressione Rheinmetall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza strategica tra Leonardo e il consorzio per la difesa franco-tedesco Knds mette “sotto pressione” il concorrente dalla Germania, il conglomerato Rheinmetall. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, ricordando che le tre aziende sono impegnate nello sviluppo di nuovi carri armati. Da un lato, si tratta del progetto di Knds per il Sistema principale di combattimento terrestre (Mgcs), dall'altro del Panther KF51 di Rheinmetall. L'Mgcs dovrebbe avvicendare i Leopard 2 e i Leclerc, in servizio rispettivamente negli eserciti di Germania e Francia. Tuttavia, l'iniziativa è rallentata da tempo dalle divergenze tra le parti del consorzio, l'azienda tedesca Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e quella francese Nexter Defense Systems. A questi contrasti si accompagnano quelli tra i governi di Berlino e Parigi. Qualora il progetto per l'Mgcs dovesse fallire, come evidenzia “Die Welt”, si aprirebbero “nuove possibilità”. Secondo Knds, l'alleanza strategica con Leonardo consente “progetti di cooperazione sovranazionale in Europa in cui si rafforza la rispettiva base industriale nazionale” di Italia, Germania e Francia. Inoltre, grazie all'intesa, potrebbero essere sviluppate “nuove generazioni di piattaforme per mezzi corazzati” come l'Mgcs. (segue) (Geb)