Gaza: la Siria chiede all'Onu di mettere fine "alle politiche aggressive" di Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa aggressione israeliana contro la sovranità del territorio siriano fa parte degli sforzi delle autorità di occupazione per espandere e intensificare la loro aggressione nella regione e per coprire i crimini di guerra, il genocidio, i crimini contro l’umanità e i brutali massacri commessi quotidianamente. contro il popolo palestinese disarmato", prosegue il documento, in cui il ministero ribadisce che "la Siria è impegnata nel suo diritto inalienabile di difendere la propria sovranità, la propria indipendenza, la propria unità e la propria integrità territoriale, come previsto dall' Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite". Damasco conclude affermando che "le isteriche aggressioni israeliane non dissuaderanno la Siria dal continuare a combattere il terrorismo sostenuto da Israele e dai suoi sponsor e non limiteranno la sua determinazione a riconquistare i territori occupati". (Lib)