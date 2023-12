Libano: Hezbollah, Israele viola le telecamere di sorveglianza civili nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita filo-iraniano Hezbollah ha accusato il governo di Israele di "hackerare le telecamere di sorveglianza" installate all'esterno delle case e dei negozi nel sud del Libano e ha invitato i residenti a disconnetterle da Internet. In un comunicato stampa, il gruppo sostiene che "Israele usa le telecamere per prendere di mira i nostri combattenti" e ha per questo esortato i cittadini libanesi a "disconnettere da Internet le telecamere private situate davanti alle loro case, negozi e istituzioni". Hezbollah ha aggiunto che "Israele ha violato i sistemi di telecamere per usarli a proprio vantaggio dopo aver preso di mira la maggior parte delle telecamere e delle attrezzature militari". “Il nemico ha recentemente avuto l'intenzione di penetrare nelle telecamere civili installate davanti alle case, ai negozi e alle istituzioni dei villaggi del fronte, che sono collegate a Internet, per sfruttare il materiale visivo che forniscono e raccogliere informazioni relative agli eventi della resistenza ed al movimento dei fratelli mujaheddin", si legge ancora. Dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, al confine israelo-libanese si sono intensificati i bombardamenti, in particolare tra l'esercito israeliano e Hezbollah, facendo temere un'estensione del conflitto. (Lib)