Brasile: domanda di energia in crescita fino al 15 per cento nei prossimi cinque anni

- In Brasile, nei prossimi cinque anni, la domanda di energia elettrica crescerà del 15 per cento. È quanto stima l'Agenzia nazionale del sistema elettrico del Brasile (Ons). Da qui al 2028, prosegue l'Ons, si registreranno investimenti pari a 49 miliardi di reais (l'equivalente di circa 10,1 miliardi di dollari), di cui 4,9 miliardi (circa 1 miliardo di dollari) in nuovi progetti. Il resto verrà utilizzato nei progetti precedenti che sono tuttora senza concessione: tra questi si contano gli investimenti di 21,7 miliardi di reais (circa 4,48 miliardi di dollari) messi all'asta il 15 dicembre scorso, quando l'azienda statale cinesa State Grid si è aggiudicato il lotto più ampio, con una domanda di 18,1 miliardi di reais (circa 3,7 miliardi di dollari) in investimenti previsti. (segue) (Brs)