Brasile: domanda di energia in crescita fino al 15 per cento nei prossimi cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la capacità di generazione di energia, che attualmente è di 214Gw, nel 2027 passerà a 250Gw, potendo raggiungere fino ai 281Gw. Il rapporto ha analizzato anche le sfide in termini di gestione di offerta e domanda in vista della crescente partecipazione delle fonti rinnovabili nella matrice energetica del Paese. Nel 2023, gli impianti eolici e solari hanno raggiunto i 38Gw di capacità di generazione di energia, livello che potrà raggiungere i 54Gw nel 2027. Inoltre, la cosiddetta "micro generazione distribuita", quella che avviene per mezzo di piccoli impianti di produzione di energia come i pannelli solari residenziali, ha raggiunto il 24,4Gw di capacità installata nel 2023 e potrà arrivare ai 40Gw nel 2027. (Brs)