Difesa: l'alleanza tra Leonardo e Knds mette sotto pressione Rheinmetall (3)

- Al riguardo, “Die Welt” sottolinea che sia Leonardo sia il governo di Berlino hanno una quota del 25,1 per cento in Hensoldt, azienda tedesca per l'elettronica a uso militare. Questa società fornisce componenti per il Leopard, mentre Oto Melara, parte di Leonardo, avrebbe ricevuto da Rheinmetall la licenza per produrre il suo cannone da 120 millimetri. Con l'avvento al governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la nomina di Roberto Cingolani ad amministratore delegato di Leonardo, la vendita di Oto Melara “non è più in discussione”. (Geb)