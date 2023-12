Superbonus: Tajani, "sanatoria" per chi ha raggiunto 30 per cento lavori nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto sul Superbonus varato dal Consiglio dei ministri “c’è una tutela importante per le imprese e per i cittadini meno abbienti. Di fatto ci sarà una sorta di sanatoria per il 2023 per chi ha superato il 30 per cento dei lavori. Se non si dovesse aver concluso i lavori non si dovrà pagare nulla, anche per eventuali omissioni”. A dirlo è stato il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lasciando palazzo Chigi al temine della riunione del Consiglio dei ministri. "Quindi - ha chiarito - né l'impresa si rivarrà sui clienti o sui condomini, né si dovrà versare penali allo Stato e restituire i soldi”. (Rin)