Scuola: Lega, ok Cdm a nostra proposta per esonero vicepresidi

- "Passa in Consiglio die ministri la proposta della Lega che permette ai vicepresidi che svolgono funzioni amministrative di chiedere l'esonero per l'insegnamento. Un iter iniziato dalla collega Miele e portato avanti dal ministro Valditara, nel solco dell'attenzione che da sempre rivolgiamo al mondo della scuola. Coordinando e ottimizzando la rete scolastica del Paese, si valorizzeranno i territori e gli studenti". Lo affermano in un nota le deputate della Lega in commissione Istruzione Giorgia Latini (vicepresidente) e Simona Loizzo. (Com)