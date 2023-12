Roma: accordo Ama-sindacati per rafforzamento attività nei 2 siti di via Romagnoli e Ponte Malnome (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso l'accordo ha ridisegnato l'organizzazione e l'assetto turnistico e dimensionale dei due siti interessati al fine di renderli adeguati all'effort produttivo. In particolare, è stato previsto un incremento complessivo di circa 50 unità attraverso il reimpiego del personale esterno della ditta E-Giovi operante su Malagrotta, reso inoccupato dall'incendio, combinato anche con piani di crescita professionale riservati al personale degli Impianti Ama e reimpieghi di personale Ama permanentemente non idoneo in tal senso recuperato alla produzione. (segue) (Com)