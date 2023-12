Roma: cessate limitazioni per incendio Malagrotta, ordinanza salute pubblica non verrà rinnovata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza del 26 dicembre scorso, che già prorogava solo alcune delle misure precauzionali adottate a salvaguardia della salute pubblica a seguito dell'incendio divampato il 24 dicembre nell'impianto Tmb 1 di Malagrotta, terminerà di essere efficace dalla prossima mezzanotte. E non verrà rinnovata. Si è infatti appena conclusa la riunione tecnica durante la quale, sulla base delle valutazioni fatte dagli organi preposti Asl Rm3 e Arpa, si è stabilito all'unanimità con i Dipartimenti capitolini Rifiuti, Ambiente e Protezione Civile di Roma Capitale, di far cessare ogni tipo di limitazione. Sono stati infatti considerati i dati relativi alla qualità dell'aria e anche le caratteristiche dell'incendio rispetto alla casistica di situazioni simili del passato, che denotano oggi una minore gravità tanto in termini di "magnitudo" che di durata dell'evento. Restano quindi valide le sole raccomandazioni di corretta profilassi, quelle di uso comune come, ad esempio, nel lavaggio di frutta e verdura. È quanto comunica Roma Capitale.(Com)