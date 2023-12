Superbonus: Patuanelli (M5s), Tajani non sa nemmeno chi ha gestito 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi apprendiamo dal vicepremier Tajani che il Superbonus è stato gestito malissimo dal governo Conte, parole sue. Ebbene, occorre ricordare al marginalissimo ministro che il governo Conte ha gestito il Superbonus per 6 mesi, il resto del tempo (ovvero 35 mesi, circa tre anni), è stato gestito dai governi successivi, di cui Forza Italia, forse all'insaputa di Tajani, faceva parte. Governi di cui il Movimento casualmente non aveva ministeri legati in alcun modo alla misura. Governi che hanno fatto a gara per intestarselo, facendosi belli in Europa dinanzi ai risultati economici dell'Italia". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, che in una nota aggiunge: "Al vicepremier rispondiamo che se il Superbonus fosse stato gestito dal Movimento 5 stelle certamente non avremmo avuto imprese e cittadini sul lastrico, in attesa di capire se la ridicola guerriglia interna alla maggioranza possa garantirgli il minimo di ossigeno richiesto con una proroga".(Com)