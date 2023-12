Commercio: Giunta Roma approvato nuovo schema convenzione per gestione mercati costituiti in Ags (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera di oggi è la conclusione di un percorso che ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei presidenti delle Ags per un nuovo accordo che superasse le vecchie criticità e portasse a valorizzare i mercati riconoscendo loro la funzione aggregativa e di inclusione sociale. Con la nuova convenzione si passa dal sistema a fasce a una quota unica, l'associazione potrà contare sull' 80 per cento del canone mercatale per far fronte alla gestione dei servizi ma con l'obbligo di rendicontazione puntuale che dovrà essere validato da Roma Capitale e la restituzione delle somme eventualmente non impiegate. Per facilitare la gestione economica la delibera contiene un modello di rendicontazione finanziaria. Le Ags avranno tre mesi di tempo per sottoscrivere il nuovo accordo trascorsi i quali la gestione dei servizi mercatali tornerà in capo ai rispettivi Municipi di appartenenza. (segue) (Com)