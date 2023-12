Commercio: Giunta Roma approvato nuovo schema convenzione per gestione mercati costituiti in Ags (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mercati svolgono una funzione sociale importantissima che va sostenuta. Sono luoghi di coesione e aggregazione sociale, soprattutto nelle nostre periferie. Per questo abbiamo creato un sistema che riconosca il giusto valore agli operatori e permetta loro di lavorare per migliorare il servizio ma che nello stesso tempo stabilisca regole certe e metta a sistema le azioni di controllo da parte di Roma Capitale. Serviva fare ordine in un sistema lasciato a se stesso per troppo tempo e contestualmente era importante riconoscere un ruolo al servizio che viene giornalmente fornito dagli operatori dei nostri mercati. Roma Capitale deve controllare la qualità del servizio e valorizzare chi continua a essere un punto di riferimento per coloro che vivono la nostra città", dichiara Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità. (Com)