Superbonus: Cdm approva decreto, per Cattaneo (FI) “risultato importante”

- Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sul Superbonus, “siamo riusciti a conseguire un risultato importante che tutela la tenuta dei conti pubblici coniugando la necessità di dare una risposta a chi ha avviato i lavori e deve portarli a conclusione”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Il buonsenso ha prevalso su una scelta che avrebbe penalizzato tante famiglie e lavoratori perbene del comparto edilizio che hanno visto nel Superbonus una opportunità di lavoro e poter ristrutturare il bene principale degli italiani, la casa”, sottolinea Cattaneo, che aggiunge: “Un risultato ottenuto grazie al grande lavoro svolto dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani che dimostra la costanza di Forza Italia, unica forza di maggioranza che si è spesa per questo risultato con pragmatismo e buonsenso e che agisce nell’interesse esclusivo di famiglie e imprese. Ora sarà importante continuare a lavorare per garantire al meglio la messa a terra del provvedimento proseguendo un confronto costante con Ance, Confartigianato e tutte le associazioni e gli operatori di categoria interessati”. (Rin)