Sardegna: nuova maxi scacchiera nella hall partenze dell'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La hall partenze dell'aeroporto di Cagliari è stata dotata di una nuova scacchiera. Occupa uno spazio di 4 metri per 4 metri di fronte alla Galleria Commerciale appena prima dell’ingresso al molo imbarchi ed è a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi in una partita estemporanea durante la loro sosta in aeroporto. L’iniziativa, voluta dalla Sogaer, società che gestisce lo scalo cagliaritano, è risultata particolarmente apprezzata dai viaggiatori. Negli scorsi giorni, per rendere più piacevoli le eventuali attese durante la settimana di Natale, sono stati organizzati dei concerti che hanno visto sedici studenti del Conservatorio di Musica ‘G. P. Da Palestrina’ di Cagliari alternarsi al pianoforte della hall partenze (Rsc)