- La hall partenze dell'aeroporto di Cagliari è stata dotata di una nuova scacchiera. Occupa uno spazio di 4 metri per 4 metri di fronte alla Galleria Commerciale appena prima dell’ingresso al molo imbarchi ed è a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi in una partita estemporanea durante la loro sosta in aeroporto. (Rsc)