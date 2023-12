Venezuela: nuova fuoriuscita di petrolio dalla raffineria El Palito a Puerto Cabello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le coste di Puerto Cabello, nello Stato venezuelano centro-settentrionale di Carabobo, sono state contaminate dopo una fuoriuscita di petrolio nella raffineria di El Palito, di proprietà della compagnia nazionale Petroleos de Venezuela. Lo riferiscono i media locali. Secondo le informazioni disponibili, l'incidente è iniziato il 27 dicembre dopo lo straripamento di un reparto della raffineria dedicato all'ossidazione, provocato dalle piogge in zona. Non è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo, tanto che nel 2020 è stato attivato un piano proprio per prevenire le fuoriuscite di idrocarburi. (segue) (Vec)