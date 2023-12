Venezuela: si ripetono denunce per possibile sversamento da raffineria El Palito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ripetono, soprattutto sulla rete, denunce di inquinamento delle acque prospicienti Puerto Cabello a Carabobo, stato settentrionale del Venezuela. Si tratterebbe di uno sversamento causato da un inconveniente occorso alla raffineria El Palito. In particolare, denunciano asociazioni ambientaliste, le piogge insistenti delle ultime ore avrebbero causato lo straripamento di un bacino di ossidazione, guasto presentato come non inedito nella storia recente. Critiche sono giunte, oltre che per le conseguenze sugli ecosistemi, anche per la presunta mancanza di piani di emergenza e azioni, mentre l'Unione nazionale dei lavoratori della stampa avverte che governo e autorità locali starebbero impedendo il lavoro di informazione sui fatti. (Vec)