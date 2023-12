Scuola: M. Occhiuto (FI), grazie a Valditara più autonomie per affrontare dimensionamento Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della rete scolastica prevista dal Pnrr, con il dimensionamento e gli accorpamenti amministrativi, "consentirà una razionalizzazione della governance scolastica senza intaccare il numero degli istituti e, dunque, il servizio scolastico offerto alle famiglie. Un impegno che abbiamo preso e mantenuto". Lo dichiara in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione cultura, Mario Occhiuto. "Sappiamo che questo intervento comporterà delle difficoltà iniziali. Proprio per questo, con il decreto Milleproroghe e grazie all'attenzione del ministro Valditara verso i territori, per il prossimo anno scolastico le regioni potranno attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche fino al 2,5 per cento del contingente di dirigenti scolastici e direttori amministrativi, fermo restando il blocco delle assunzioni. Un aiuto importante e concreto anche per quelle regioni, come la Calabria, che hanno già provveduto da tempo al dimensionamento e che ora avrà la possibilità di esercitare questa facoltà", conclude. (Com)