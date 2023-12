Superbonus: fonti Chigi, nessuna proroga ma incentivo a lavori limitando uso improprio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni interventi in materia di bonus edilizi, "riportando la relativa disciplina al buonsenso e alle sue corrette finalità: non è prevista nessuna proroga, ma si incentivano i lavori limitando usi impropri e storture". In particolare, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, si è intervenuti sul superbonus, sul sismabonus e sugli incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. (Rin)