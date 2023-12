Superbonus: fonti Chigi, salvaguardati tutti i lavori certificati entro il 31/12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevede il decreto specifico sul Superbonus varato oggi dal Consiglio dei ministri, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare si è confermato il bonus al 70 per cento. Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, i singoli soggetti con Isee inferiore a 15mila euro, sensibilmente aumentato in base ai componenti del nucleo familiare, si garantisce il credito del 110 per cento anche per la quota di lavori non asseverati al 31 dicembre. In buona sostanza, “chi non ha concluso i lavori entro l’anno non si troverà nella grave condizione di dover restituire tutti i crediti fino a quel momento maturati. In secondo luogo, per i lavori non conclusi al 31 dicembre e per compensare la quota che scenderà dal 110 al 70 per cento, lo Stato interverrà utilizzando il fondo povertà con riserva di aumentarne la capienza durante l’esercizio finanziario. In questo modo le fasce meno abbienti non si dovranno fare carico della differenza”. (Rin)