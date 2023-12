Edilizia: fonti Chigi, stretta per l’utilizzo improprio del sismabonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto sul Superbonus varato oggi dal Consiglio dei ministri si esclude la cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche per le quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto legge. Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, vengono quindi inserite verifiche più puntali per limitare l’agevolazione soltanto agli edifici effettivamente danneggiati da eventi sismici. (Rin)