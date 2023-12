Corea del Sud: presidente Yoon sostituisce capo di gabinetto e consigliere alla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha nominato il viceministro degli Esteri Chang Ho Jin come nuovo consigliere alla sicurezza nazionale e Lee Kwan Sup, già direttore per la politica nazionale dell’ufficio presidenziale, come capo di gabinetto. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”. Il capo di gabinetto uscente, Kim Dae Ki, ha annunciato a sorpresa le dimissioni dall’incarico che aveva ricoperto dal maggio dello scorso anno, ovvero dall’insediamento di Yoon come presidente. Il suo sostituto, Lee, era stato nominato solo un mese fa come direttore per la politica nazionale della presidenza sudcoreana e assumerà il nuovo a partire dal primo gennaio prossimo. Al suo posto è stato scelto Sung Tae Yoon, docente di economia all’Università di Yonsei. Il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, Chang, è un diplomatico di carriera ed è stato il primo ambasciatore del presidente Yoon in Russia. Prenderà il posto di Cho Tae Yong, nominato la scorsa settimana capo del Servizio d’intelligence nazionale (Nis). A sua volta, Cho verrà rimpiazzato come primo viceministro degli Esteri dall’attuale ambasciatore in Germania, Kim Hong Kyun.(Git)