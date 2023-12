Piemonte: Airaudo (Cgil), sanità in forte deficit di personale e con problema liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità piemontese è in forte deficit di personale, c'è un enorme problema con le liste d'attesa. Continueremo ad incalzare la Regione per costringerla a pretendere dal governo l'innalzamento della spesa per la sanità, mentre il governo ha programmato nel Def la sua riduzione in rapporto col Pil. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Giorgio Airaudo durante la conferenza stampa del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure che si è svolta questa mattina nella sede dell'Ordine dei medici di Torino. "Il Comitato non si accontenta della mobilitazione e non guarda in faccia nessun colore politico. Noi vogliamo essere una specie di difensore civico che non mollerà la presa sui problemi della salute e della sanità per la popolazione piemontese. Il Comitato entra in una fase diversa, produrremo azioni e iniziative su temi specifici, in questo caso sull'edilizia sanitaria e sul boarding nei pronto soccorso, proprio per verificare se agli annunci della Regione corrispondono delle pratiche", ha concluso. (Rpi)