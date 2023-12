Spagna: Vox, a Pamplona Sanchez ha portato a termine patto tra governo ed eredi dell'Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista Vox ha accusato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di aver portato a termine oggi a Pamplona "il sordido patto tra il l'esecutivo e gli eredi dell'Eta" con la mozione di sfiducia che ha permesso ad Eh Bildu di spodestare la sindaca dell'Unione del popolo navarro (upn) grazie al sostegno dei socialisti. Fonti del partito di Santiago Abascal hanno riferito all'agenzia di stampa "Europ Press", che Sanchez ha pagato "senza scrupoli" il conto per rimanere alla potere "umiliandosi davanti a chi vuole il peggio per la Spagna ed è erede del terrorismo dell'Eta". La formazione sovranista si è scagliata anche contro il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, per aver legittimato il "colpo di Stato" incontrandosi con Sanchez e raggiungendo alcuni accordi. Per questa ragione, Vox ha avvertito che continuerà "con l'opposizione più dura possibile in ogni istituzione", dove governano, nei tribunali e nelle strade. (Spm)