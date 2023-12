Napoli: droga nella lattine di Coca cola, 41enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva nascosto droga all'interno di diverse lattine di Coca cola e nel pannello sinistro del bagagliaio dell'auto. Un 41enne è stato scoperto e arrestato. L'uomo è stato notato durante un servizio di controllo del territorio in via Petrarca a Posillipo: nel notare la volante della polizia, ha effettuato una manovra che ha insospetitto gli agenti, i quali lo hanno inseguito e bloccato. Gli agenti hanno perquisito la vettura e hanno trovto due panetti ed un frammento di hashish del peso complessivo di 190 grammi, 14 involucri contenenti complessivamente circa 160 grammi di cocaina, sei dosi di marijuana del peso di oltre 50 grammi, materiale per il confezionamento e due telefoni cellulari. L’uomo, un 41enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. (Ren)