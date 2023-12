Venezuela: Caracas critica Londra, invio nave da guerra in Guyana è "gesto ostile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha criticato la decisione del Regno Unito di inviare la nave da guerra Hms Trent nelle coste della Guyana. In una nota, il ministero degli Esteri ha definito quello di Londra un "gesto ostile" e una "violazione alla recente dichiarazione di Argyle", il documento che i governi di Venezuela e Guayana hanno firmato per orientare una soluzione pacifica al contenzioso sula sovranità del Territorio Essequibo. Ricordando che le parti si sono impegnate a non muovere nessuna iniziativa bellica, Caracas ha avvertito che operazioni di questo tipo rappresentano "un grave pericolo per la regione", invitando la Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) e la Comunità degli stati caraibici (Caricom) a vigilare sulla sicurezza della zona. (Vec)