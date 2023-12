Milano: a Palazzo Isimbardi oltre 2,5 milioni dal Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Isimbardi riceverà oltre 2,5 milioni di euro per forestare aree pari in 19 Comuni dell'area metropolitana. Il Consigliere delegato Giorgio Mantoan: "Un successo che conferma la bontà del nostro lavoro". La Città metropolitana di Milano ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro nell'ambito del PNRR Missione 2 -Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" per il biennio 2023-2024, a seguito dell'avviso emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e destinato alla forestazione urbana e periurbana del territorio delle Città metropolitane. I progetti finanziati sono stati redatti da un gruppo di progettazione costituito dai tecnici di Città metropolitana, Politecnico di Milano, Università di Milano Bicocca e Parco Nord Milano (nell'ambito della collaborazione già consolidata con il progetto Forestami). (segue) (Com)