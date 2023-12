Milano: a Palazzo Isimbardi oltre 2,5 milioni dal Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto di questo successo, che è il frutto di una intensa collaborazione con il territorio: Città metropolitana e i suoi Comuni insieme per contrastare gli effetti della crisi climatica – afferma il Consigliere delegato alla Forestazione urbana, Giorgio Mantoan – Il lavoro per individuare aree che rientrassero nei criteri fissati dal Ministero è stato davvero complesso ed è stato fatto in stretto contatto con le amministrazioni locali e i partner di progetto. La Città metropolitana sarà protagonista di un'estesa attività di riforestazione, con il fine di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico che come vediamo quotidianamente ha effetti rilevanti sulla vita di tutti noi. Con questi progetti potenziamo il capitale naturale del nostro territorio, nell'ottica di una vera e propria infrastruttura verde". (segue) (Com)