Milano: a Palazzo Isimbardi oltre 2,5 milioni dal Pnrr (4)

- Il primo progetto, denominato "Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale", interessa i Comuni di Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d'Adda e San Colombano al Lambro: si inserisce all'interno di una visione territoriale generale e di sistema, caratterizzata da infrastrutture verdi esistenti e da potenziare e nel suo complesso lavora per migliorare la continuità e la connessione ambientale ed ecologica a diverse scale, individuando nuove aree per la forestazione urbana appartenenti ad ambiti agricoli, situate al margine dell'edificato, in prossimità di linee d'acqua e all'interno di parchi. (segue) (Com)