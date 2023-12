Milano: a Palazzo Isimbardi oltre 2,5 milioni dal Pnrr (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo progetto, denominato "La forestazione urbana per mitigare le isole di calore", interessa i Comuni di Basiano, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Lainate, Liscate, Masate, Milano, Nerviano, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele e Segrate: l'obiettivo è aumentare il capitale naturale di un contesto fortemente urbanizzato e densamente popolato per contrastare l'innalzamento delle temperature attraverso la forestazione, come Nature-based solutions (NBS). Gli interventi di forestazione urbana sono quindi orientati a mitigare i rischi climatici legati alle temperature estreme e alle precipitazioni intense, indirizzando le azioni sugli hotspot della Città metropolitana, ponendo particolare attenzione alle aree a nord del territorio, le quali sono più a rischio per la presenza di isole di calore. L'approvvigionamento delle piante autoctone per la realizzazione dei progetti avverrà presso i vivai di ERSAF. (Com)