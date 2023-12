Urbanistica: Giunta Roma approva delibera per rendere trasformabili quattro Piani Zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il lavoro per aumentare i Piani di Zona cosiddetti "trasformabili" e consentire a moltissime famiglie di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, rendendole effettivamente proprietarie delle proprie abitazioni. La Giunta di Roma Capitale ha infatti approvato una delibera per inserire i Piani Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini tra quelli trasformabili. Il provvedimento, che interessa circa 55mila abitanti, dovrà essere approvato dall'Assemblea capitolina. (segue) (Com)