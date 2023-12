Urbanistica: Giunta Roma approva delibera per rendere trasformabili quattro Piani Zona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro di verifica dello stato patrimoniale delle aree libere e contenziosi svolto in questi mesi, oggi siamo in grado di portare in trasformazione altri quattro piani di zona. In poco più di due anni abbiamo portato da 10 a 35 il numero dei piani trasformabili e riattivato le procedure di trasformazione in diritto di piena proprietà delle abitazioni coinvolte. Il nostro obiettivo è di estendere questa possibilità progressivamente a tutti i piani di zona privi di problematiche espropriative, dando certezze a centinaia di migliaia di persone che aspettano da quasi 20 anni", dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (segue) (Com)