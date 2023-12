Urbanistica: Giunta Roma approva delibera per rendere trasformabili quattro Piani Zona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre in questo senso abbiamo messo in campo altre azioni: abbiamo completamente informatizzato le procedure relative alle trasformazioni e sono state aggiornate le stime dei valori venali delle aree per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione dovuti per legge, con un risparmio medio per il cittadino di circa il 35 per cento. Si tratta di innovazioni che, nel loro insieme, costituiscono una piccola grande rivoluzione attesa da tantissime famiglie che finalmente potranno diventare proprietarie delle proprie case o, in alcuni casi, rivenderle senza il vincolo sul prezzo massimo di cessione", conclude Veloccia. (Com)