Superbonus: Pagano (Pd), da maggioranza teatrino indecoroso

- Sulla questione del Superbonus per l'edilizia, maggioranza e governo "stanno dando vita a un indecoroso teatrino sulla pelle di cittadini e imprese. Le possibilità sono due: o hanno preso in giro il parlamento bocciando le nostre proposte per poi inserirle in un nuovo provvedimento; oppure quella che stanno costruendo è una norma vuota e inutile per risolvere i problemi aperti dalle loro scelte miopi e dannose". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano. (Rin)