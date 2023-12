Serbia: governo istituisce Commissione per gli investimenti di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo serbo ha approvato oggi un provvedimento che prevede la creazione di una Commissione per gli investimenti di capitale. La decisione nasce dall’esistenza di numerosi investimenti, per un valore complessivo ingente, che attualmente si trovano in fase di pianificazione, preparazione o attuazione. Secondo una nota dell’esecutivo, “è estremamente importante” che la Commissione inizi il più presto possibile a lavorare per definire le priorità e monitorare gli investimenti, perché il loro mantenimento ad un livello elevato “è una componente essenziale per lo sviluppo dell’economia nazionale".(Seb)