Sudan-Etiopia: generale Dagalo incontra premier Ahmed ad Addis Abeba

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto ad Addis Abeba il leader sudanese delle Forze di supporto rapido (Rsf), il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, in un colloquio che si è concentrato "sulla garanzia della pace e della stabilità in Sudan". Lo ha scritto in un post pubblicato su X, correlato da alcune foto in cui si vede il premier discutere con Hemeti e la sua delegazione in un ristorante. "Abbiamo discusso della necessità di porre fine rapidamente a questa guerra, della crisi storica in Sudan e di come alleviare al meglio le difficoltà del popolo sudanese", ha scritto a sua volta Hemeti, che all'arrivo all'aeroporto internazionale di Addis Abeba questa mattina è stato accolto dal ministro degli Esteri etiope, Demeke Mekonnen. Secondo fonti stampa, dopo l'Etiopia il generale Dagalo dovrebbe recarsi in Kenya, ma l'informazione non è stata confermata ufficialmente. (segue) (Res)