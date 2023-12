Sudan-Etiopia: generale Dagalo incontra premier Ahmed ad Addis Abeba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media regionali hanno sottolineato che il generale sudanese è atterrato a bordo di un aereo appartenente alla Royal Jet, una compagnia emiratina. Gli Emirati Arabi Uniti sono un solido alleato del generale, fin da prima del conflitto iniziato lo scorso 15 aprile contro l'esercito ed il suo leader, il generale e presidente di transizione sudanese Abdel Fattah al Burhan. In base ai registri di volo è stato confermato che Dagalo è partito dall'aeroporto di Abu Dhabi per l'aeroporto internazionale di Kampala, in Uganda, quindi in Etiopia. Durante la tappa in Uganda, il generale delle Rsf ha incontrato il presidente Yoweri Museveni nella casa di campagna di quest'ultimo. A novembre, un generale sudanese ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di sostenere le Rsf e di incanalare i rifornimenti di armi attraverso Paesi che includevano l’Uganda. Il governo degli Emirati ha risposto affermando di sostenere il dialogo diplomatico in Sudan e la fine del conflitto, mentre l’Uganda ha respinto le accuse come false. (Res)