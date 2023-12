Legge Bilancio: Donno (M5s), governo difende banche e umilia italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a un centrodestra senza coraggio, 'pronto' solo a tutelare i poteri forti. Lo hanno dimostrato anche quando con la nostra proposta di tassazione degli extraprofitti delle banche avrebbero potuto aiutare chi non riesce a pagare le rate del mutuo, a causa di rialzi insostenibili. E invece, dopo i grandi annunci con cui avrebbero voluto ripulirsi la coscienza, sono stati capaci solo di prendere ancora una volta in giro i cittadini rendendo l'imposta facoltativa. Con il risultato che nessuna banca ha pagato". Lo afferma in una nota Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio, intervenuto alla Camera dei deputati durante la votazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio. Per il parlamentare "l'unica spiegazione è che al governo non importa dei cittadini. I rincari delle rate dei mutui a tasso variabile hanno superato il 75 per cento, e 500 mila famiglie sono costrette a impegnare oltre il 50% del proprio reddito per fare fronte agli aumenti. Siamo di fronte a cittadini disperati che non sanno come salvare la propria casa acquistata dopo tanti sacrifici, persone che la notte non dormono perché non sanno come andare avanti. Gli esponenti della maggioranza invece riescono a riposare tranquillamente, mentre calpestano i sogni di tutte quelle giovani coppie che vorrebbero acquistare una casa e mettere su famiglia". I cinque principali gruppi bancari in Italia, grazie al centrodestra, "non pagheranno 2 miliardi di euro di tassazione sugli extraprofitti. Un regalo alle banche, che a differenza dei cittadini possono scegliere se pagare o meno le tasse. Ecco il centrodestra, dicevano di essere patrioti e invece sono i nemici del nostro Paese e dei cittadini in difficoltà", conclude. (Com)