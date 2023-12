Sardegna: Regionali 2024, presentata lista civica per sostenere candidatura Alessandra Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata ufficialmente questa mattina in piazza Garibaldi a Cagliari la lista civica 'Noi con Alessandra Todde presidente', un nuovo elemento che si aggiunge al campo largo a trazione Pd-M5s per sostenere la candidatura di Alessandra Todde alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio. L'iniziativa prende ispirazione dalle esperienze positive di 'Italia in Comune' e dell'associazione appena fondata 'Cagliari è anche mia'. Accanto alla candidata Alessandra Todde, hanno preso parte all'evento esponenti della società civile, dell'associazionismo e amministratori locali. Alessandra Todde ha sottolineato che il campo largo non si limita a un'aggregazione tra partiti politici, ma si estende anche alla società civile, rappresentando un contesto di profondo cambiamento. La candidata ha dichiarato: "Questa è la dimostrazione che il campo largo è un contesto che sta coinvolgendo la società civile, un contesto di cambiamento profondo per un'alternativa vera all'offerta politica attuale. Un'alternativa che si oppone a questa destra che ha governato e lasciato la Sardegna in uno stato di abbandono". (segue) (Rsc)