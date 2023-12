Sardegna: Regionali 2024, presentata lista civica per sostenere candidatura Alessandra Todde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista civica 'Noi con Alessandra Todde presidente' si configura come espressione di un movimento politico spontaneo, nato dalla volontà del mondo civico di partecipare attivamente alla definizione e realizzazione di un progetto complessivo. I promotori della lista hanno spiegato che essa è stata creata con il contributo di tecnici ed esperti, con l'obiettivo di fornire proposte concrete e contributi improntati allo spirito di servizio, al fine di rilanciare la Sardegna. Tra gli esponenti di spicco della nuova lista civica, figurano il sindaco di Uta Giacomo Porcu, gli avvocati cagliaritani Giovanni Dore e Luisa Giua Marassi. La lista si presenta come un'opportunità per unire competenze e energie al servizio della comunità, proponendosi come alternativa costruttiva nell'ambito del panorama politico sardo. (Rsc)